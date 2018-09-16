Kayserili gazetecilerin Ordu ziyareti

ORDU (AA) - Kayserili gazeteciler Karadeniz turu kapsamında Ordu'nun tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Yaklaşık 200 gazeteci otobüslerle geldiği Ordu'da ilk olarak Altınordu ilçesini gezdi.

Daha sonra kentin seyir terası olan 530 rakımlı Boztepe'ye çıkan gazeteciler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya, yaptığı açıklamada, Ordu'da gazetecilerin aileleri ile Karadeniz turuna çıktığını söyledi.

Karadeniz gezisi kapsamında Ordu'ya da uğradıklarını belirten Altınkaya, "Karadeniz’in incisi şehirlerden birisi Ordu'dayız. Ordu Orta Karadeniz’in güzel şehirlerimizden biri. Ordu'yu çok beğendik." dedi.

Karadeniz gezisinin gazetecilere ve ailelerine çok iyi geldiğini ifade eden Altınkaya, "Birlik ve beraberliğimizi artırmak kaynaşmak dayanışmayı artırma babında bu geziyi tertip ettik. 3 günlük bir gezi çerçevesinde böylece Karadeniz’i görmüş olduk." diye konuştu.

Altınkaya, Karadeniz ziyareti kapsamında Trabzon ve Rize'deki tarihi ve turistik mekanları gezme imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.

Gazeteci Demet Öztürk ise "Ordu teleferikle şehri Boztepe’den izleme fırsatı bulduk, harika görünüyor. Ordu yeşili ve mavisiyle harika bir şehir." dedi.

Davut Güleç de "1974 yılında gazeteciliğe başladım, o günden bu yana Ordu’yu hep merak ederdim. Çünkü Orduyla ilgili çok efsaneler duyuyordum. Gençlik yıllarımızda da Ordu'nun ayrı bir yeri vardı. Ondan dolayı burayı görmeyi çok istiyordum. Gelmek bugüne kısmet oldu. İlk kez geldim ve hayran kaldım." diye konuştu.

Spor Yazarı Süleyman Keskin ise, "Orduspor Erciyesspor maçını takip etmek üzere bir kez gelmiştim. Bugün buraları görünce o günler aklıma geldi." diye konuştu.



Anadolu Spor Gazetecileri ve Spor Kulübü Derneği Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz ise "Ordu gezdiğimiz illerin arasında çok farklı bir güzelliğe sahip. Özellikle Boztepe’deki manzara mükemmeldi." dedi.