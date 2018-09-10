Kayserili Beşiktaşlılardan Fikret Orman'a destek

KAYSERİ (AA) - Kayserili Beşiktaşlılar 16 Eylül'de yapılacak olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçim Kongresi öncesi yaptıkları açıklamada, mevcut başkan Fikret Orman'ı desteklediklerini duyurdu.

Kayseri Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Fatih Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği günden itibaren büyük bir özveriyle Beşiktaş'a hizmet eden mevcut başkan Fikret Orman'a vefa gereği teşekkür ettiklerini belirtti.

Olağanüstü seçim kongresinde Fikret Orman'a destek olunması gerektiğini belirten Yücel, şunları kaydetti:



"Başkanımız Fikret Orman, unutulmamalıdır ki 2012 yılında hacizler, icralar peş peşe kapımızı aşındırırken, bir cengaver olarak Beşiktaşımıza hizmet için yola çıktı. Yönetim kurulu ile cefa çekerek, 'Vefa' diyerek camiamızı kenetledi. Stadyumumuzu şanlı Beşiktaşımıza en yakışır şekilde inşa edip hizmete soktu. Bunun ardından da peş peşe gelen şampiyonluklar ve Avrupa kupalarında elde edilen başarılarla tüm Beşiktaşlıların göğsünü kabartmayı da başardı. Günümüzde yaşanan ekonomik sıkıntılar tüm kulüpleri olduğu gibi Beşiktaşımızı da etkilemiştir. Yaşanan bu sıkıntılı dönemlerde sayın Fikret Orman’ın yanında kenetlenmek, destek olmak bizlere ve camiamıza yakışan bir tavır olacaktır. Bu vesile ile 16 Eylül'de yapılacak olan genel kurulda başkanımız Fikret Orman'ın çıkmış olduğu bu yolda ona yol arkadaşı olmak ve onu desteklemek için dernek üyelerimiz ve kongre üyelerimiz ile birlikte karar almış bulunmaktayız."

