Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ulaşım yatırımlarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çelik, Kocasinan Bulvarı, Fuzuli Kavşağı, Tuna ve 30 Ağustos Caddelerinde yapılan katlı kavşak çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir şantiyelerinin tatil yapmadan yatırımları bir an önce bitirmek için yoğun şekilde çalıştığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yılın son günündeyiz ve şantiyelerimizde tatil yapmadan çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah hem Kocasinan Bulvarı'ndaki 30 Ağustos, Tuna ve Fuzuli’deki katlı kavşakları hem de Mustafa Kemal Bulvarındaki Melikgazi Katlı Kavşağı ile Hulusi Akar Bulvarı’na girişi sağlayacak olan alt geçitleri planladığımızdan önce tamamlamayı düşünüyoruz. Rabbim kazasız belasız bitirmeyi ve kullanmayı nasip etsin. Görüldüğü üzere kar kış demeden, tatil demeden çalışıyoruz."



- Kocasinan Belediyesinden asfalt çalışmaları

Merkez ilçe Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Mobilya kentte devam eden Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesinin (MOBİTEK) çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

İlçenin birçok farklı noktasında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hava şartları iyi olduğundan ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda fen işleri ekiplerimizin bir bölümü mobilya kentte çalışmalarına devam ediyor. Burada diğer kurumlar tarafından alt yapısı tamamlanan yerleri asfalta hazır hale getiriyoruz. Şu anda 1 kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde yola 6 bin ton alt temel malzeme kullanılmış olup, 3 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Mobilya kent esnafımızın işlerini, daha konforlu şekilde yapabilmeleri adına yaptığımız bu hizmetimiz hayırlı uğurlu olsun."