Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla 112 Acil Servis'te görevli personeli ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Benli, Talas ilçesinde bulunan İl Ambulans Başhekimliğinde görevli personeli ziyaret ederek, tebrik etti.

Ziyarette, Kayseri'deki acil sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi veren Benli, şunları aktardı:

"Personelimizin 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladık. 52 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 72 ambulans, 1 helikopter ambulans ve yaklaşık 560 personelimiz ile ilimize ve bölgemize hizmet vermekteyiz. 112 sağlık hizmetlerimiz Türkiye çapında global bir şekilde hizmet vermekte. Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak biz aynı zamanda Sivas, Tufanbeyli, Göksün, Niğde, Nevşehir, Kırşehir'e de kısmi olarak hizmet veriyoruz. Kayseri’de acil sağlık hizmetlerimiz Bakanlığımızın belirlemiş olduğu standartların üzerindededir. Çok daha iyi bir noktada olduğumuzu belirtmek isterim. Ayrıca Sağlık Bakanlığımıza ilimize tahsis etmiş olduğu helikopter ambulanstan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum."

- Palancıoğlu'dan esnaf ziyareti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kapalı çarşı ve yeraltı çarşısı esnafını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, ilçede hizmet veren kapalı çarşı ve yeraltı çarşısı esnafını ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Ziyarette, çarşılara yapacağı hizmetlerden bahseden Palancıoğlu, şunları aktardı:

"Kent hayatını daha konforlu hala getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Esnafımızı seviyoruz. Eski günlerini aratmamak için biz de elimizden geleni yapacağız. Büyükşehir ve Kocasinan ile birlikte destek olacağız. Rabbim ekmeği peşinde olan esnafımıza bol ve hayırlı kazanç versin. Buradaki arkadaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Buraları canlandırmak adına etkinlikler yapmayı planlıyorum."



