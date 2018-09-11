Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanlığınca her hafta düzenlenen toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu katıldı.

Yeni yönetime hayırlı olsun dileğinde bulunan belediye başkanları, yönetim kurulu üyeleriyle tanıştı.

İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye başkanlarının da toplantıya katılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yerel seçime kısa bir süre kaldığını hatırlatan Çopuroğlu, hep birlikte yerel seçimler için çalışacaklarını kaydetti.

- Melikgazi'de hedef sıfır atık

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2002 yılında başlatılan evsel atıkların ayrıştırılmış olarak geri toplanmasına ilişkin çalışmanın başarılı bir şekilde devam ettiğini ve ilgili bakanlıkça son yıllarda örnek gösterildiklerini belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, geri dönüşümün 16 yıldır başarı ile uygulandığı ilçede geri dönüşüm tesislerini yenilediklerini, günde 50 tona yakın kapasitesi olan bir tesisleri bulunduğunu bildirdi.

"Sıfır Atık" sloganıyla çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm çalışması ile artık örnek ve referans gösterilen bir belediye konumuna geldik. Geri dönüşümde başarı oranımız Türkiye ortalamasının çok üstünde. Bu sonuçlar bir bakıma Melikgazililerin geri dönüşüme vermiş olduğu önemin en önemli göstergesidir. Geri dönüşüm çalışmalarında başarının, eğitim ve farkındalık olduğu bilinciyle çalışmalarımızı planlıyoruz. Plastik, pet, kağıt, cam, metal, pil, bitkisel atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, elektronik atık, ahşap atıkları, naylon olmak üzere geri dönüşüm çalışmalarına devam ediyoruz. 'Geleceğini çöpe atma' adı altında konferanslar düzenleyerek okullarda eğitimlerimiz devam ediyor. Türkiye'de yeni bir geri dönüşüm ekipmanı kazandırmanın haklı mutluluğunu yaşamaktayız. Başta belediyenin hizmet bina ve tesislerinde olmak üzere ilçemiz sınırları içerisinde yapılan fizibilite çalışmaları sonucu bin takım mavi, yeşil, sarı ve gri renk sıfır atık kutularımız alınmış ve dağıtımına başlanmıştır."

- Kocasinan'ın süpüreni yollarda

Kocasinan Belediyesince daha temiz bir Kocasinan için araç filosuna yeni nesil 2 temizlik aracı daha eklendi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kocasinan'ın süpüreni adını verdikleri araçlarla ilçeyi daha temiz hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kocasinan için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifada eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz. Her geçen gün temizlik konusunda hizmetlerimizi arttırarak yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda sahada devam eden yoğun çalışmalarımızdan dolayı yenilenmeye ihtiyaç duyan araçlarımızı tazelemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu amaçla, 2 yeni temizlik aracımızı Kocasinan filosuna katmış olduk. Bütün gayretimiz, daha güzel ve daha temiz Kocasinan'ı hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktır. Hemşehrilerimizin hayatını daha da kolaylaştırmak ve çevrelerini daha da temiz bulabilmeleri için her daim yanlarında ve hizmetindeyiz."



