Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kurduğu Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı yeni sezonu açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı yanında 60 bin metrekarelik alanda kurulan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı, yeni sezon ürünleriyle sağlıklı beslenmek isteyenlere hizmet vermeye başladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte tesisi ziyaret etti.

Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda organik gıda satışı yapan dükkanları gezen Elitaş ve Çelik, doğal üretimin yapıldığı bahçeleri de dolaştı.

Elitaş ve Çelik, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

- Çelik eşiyle doğa kampına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Çelik, Sarımsaklı Barajı'nda yapılan doğa kampına eşi İkbal Çelik ile birlikte katıldı.

Kampa katılan ailelerle tanışan Çelik, yapılan etkinlikleri izledi ve ok attı.

Katılımcılara hitap ederek Çelik, hafta içinde farklı meşgalelerin içinde olan insanların yorgunluklarını atmak için doğayla iç içe olmak istediklerini ifade etti.

Belediyeciliğin sadece fiziki yatırım yapmak değil, insanların sosyal ve kültürel açıdan rahat edecekleri organizasyonlar da yapmak olduğunu belirten Çelik, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin bu anlamda olağanüstü çalıştığını ve farklı etkinliklerle bir yıl içinde 500 bin kişiye ulaşıldığını kaydetti.

Çelik, kampa ulaşım imkanı olmayanlara bu hizmetin de belediyece sağlandığını belirtti.