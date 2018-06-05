Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent Ekmek firması ürünlerinin satışının yapıldığı büfelere yenilerinin ekleneceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin farklı noktalarında, 20 Kent Ekmek Büfesi daha kurulacak.

Büyükşehir Belediyesi amaçla 20 ekmek satış büfesi yapım işi için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 366 bin lira olan büfelerin ihalesinde üç firma teklif verdi.

İhaleye Fatih Atalay-İsmail Atalay firması 1 milyon 54 lira, Alternatif Plan Proje firması 1 milyon 216 bin, Safir Mühendislik firması da 1 milyon 349 bin lira teklif verdi.

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

- Rektör Prof. Dr. Güven'den Çelik'e ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, üniversite yönetimiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Güven, Çelik'i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ERÜ'nün bugünlere gelmesinde hayırsever belediyelerin büyük etkisi olduğunu belirten Güven, bir araştırma üniversitesi olarak şehrin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamanın en büyük görevleri olduğunu dile getirdi.

Çelik de şehrin ERÜ sayesinde büyüdüğünü ifade ederek, yaptıkları projeler ve çalışmalar nedeniyle Rektör Güven'i tebrik etti.