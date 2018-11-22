Kayseri'den Afrin'e eğitim desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir özel okul tarafından Afrin'deki bir okulun tadilatı yapılarak eğitime kazandırılacak.

Yaklaşık 220 bin lira ile Afrin'de atıl durumda olan bir okula yapılan yardım sayesinde, 150 Türkmen çocuğa eğitim imkanı sunulması hedefleniyor.

Bilgenesil Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Döngel okul seminer salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bilgenesil Okulları olarak Afrin'deki Türkmen çocukları için okul binası onarımı ve donanımı okulumuz tarafından yaptırılacak. Bu sayede öğrencilerin eğitim hayatına katkı yapmayı umuyoruz." dedi.

Terör unsurlarından arınan bölgeye katkı sağlamak istediklerini anlatan Döngel, eğitimin herkesin hakkı olduğunu kaydetti.

Toplantı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.