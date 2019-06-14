Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu dağıtıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan ve İran uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Köşk Mahallesi'ndeki bir eve önceki gün düzenlenen operasyonda, 1 kilo 28 gram metamfetamin ve 73,4 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan ölçek ve terazi gibi çok sayıda malzeme ele geçirilmişti.