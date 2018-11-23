Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan T.Ç, M.Ç, S.K, G.K, M.D, V.B, S.Y. ve H.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan V.B, T.Ç. ve M.Ç. mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ticareti yapanlar ile doğu illerinden kente uyuşturucu nakledenlere yönelik operasyonda 8 kişi yakalanmış, şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında 56 gram eroin ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.