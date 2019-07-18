Kayseri'deki terör saldırısında firari sanıkların yargılandığı dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısında, firari 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, firari sanıklar; saldırının talimatını veren terör örgütünün üst düzey sorumlularından "Erhan Porsibi" kod isimli İshak Özçaktu ile Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "kasten öldürme", "nitelikli şekilde kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya değiştirme" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Mahkeme heyeti, haklarında arama kararı bulunan sanıklar Özçaktu ve Tekiner'in firari olması, Almanya'da bulunan ve iltica talebinde bulunan sanık Karabulut için de iade talebine cevap gelmemesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

3'ü firari 21 sanığın yargılandığı davada, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'e, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan bir ve "15'er kez kasten öldürme" suçlarından olmak üzere 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 54 kez ayrı ayrı 20'şer yıl, "tehlikeli madde bulundurmak"tan 18 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 12 yıl ve "evrakta sahtecilik" suçundan 9 yıl olmak üzere sanığı, 1119 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Bazı sanıkların 2 yıl ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı davada heyet, terör saldırısının talimatını veren firari sanık Özçaktu ile diğer firari sanıklar Tekiner ve Karabulut'un dosyalarını ayırmıştı.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı saldırıda, 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.