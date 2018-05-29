Kayseri'deki terör saldırısı davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, yoğun katılım nedeniyle Kayseri Adliyesi konferans salonuna alındı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Ümit Kepir, Ekrem Uğur, Mehmet Oluk ve tutuksuz yargılanan Murat T. ve Serkan A. ile avukatları ve bazı maktul yakını müştekiler hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Kenan Çiçek ve Abdullah Akbıyık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Bazı vatandaşlar duruşmayı ellerindeki Türk bayraklarıyla takip etti.

Sanıklardan Kepir, suçlamaları reddederek, "Kasım Yıldırımçakar (bombalı saldırıyı gerçekleştiren) kalacak yeri olmayan bir öğrenci olduğu için evime aldım. Gerçek kimliğini bilsem almazdım.15 yıldır tanıdığım Kenan Çiçek, Kasım Yıldırımçakar'ın öğrenci olduğunu ve yerinin olmadığını söyledi. Bende birkaç gün kaldı başıma gelmeyen kalmadı." diye konuştu.

Sanıklardan Uğur da insani duygularla Kenan Çiçek'e yardım ettiğini, hiçbir suça iştirak etmediğini ileri sürdü.

Terör saldırısının planlayıcılarından olduğu öne sürülen Çiçek ise savunmasını bir sonraki duruşmada mahkeme huzurunda yapmayı talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.