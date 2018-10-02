Kayseri'deki terör saldırısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısında şehit olanların yakınlarıyla gaziler, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan'ı ziyaret etti.

Üçkan, yaptığı konuşmada, şehit ailesi ve gazilerin Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmak için geldiklerini, sonrasında kendilerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Saldırının üzerinden yaklaşık iki yıl geçtiğini hatırlatan Üçkan, "Yaklaşık iki yıl önce Kayseri'de yaşanan terör saldırısında şehit olan kardeşlerimizin davası görülmeye devam ediliyor. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz de vatanın bölünmez bütünlüğü için yarım kalan işlerini tamamlamak ve davayı takip etmek için geldiler." diye konuştu.

Üçkan, "Şehit ailelerimizden birisi davada 'Benim evladım 81 milyona karşı görevini yerine getirdi' dedi. Biz de bunu tekrarlıyoruz ve 81 milyonun da bunun farkında olduğu söylüyoruz. Bu dava tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz adına görülüyor. O yüzden herkesin bu davaya sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü Kayseri'de yapılan bu eylem Türkiye'mize karşı yapılan bir saldırıydı. Kayseri'nin değil Türkiye'nin huzurunu bozmaya yönelik bir saldırıydı. Herkes bunun farkında olmalı." ifadelerini kullandı.

Terör saldırısında şehit olan asker Mesut Yaşar'ın babası Erol Yaşar da "İnşallah dava sonuçlanacak ve adalet yerini bulacak. Her zaman davamızın peşindeyiz. Milletimizin her zaman yanındayız. O çapulcular bugün varsa yarın yoklar. Elbette ki bu ülke bizim, sonsuza kadar da bizim olacaktır." dedi.

Şehit annesi Hayriye Özen de saldırıda asker oğlu Abdulsamet Özen'i şehit verdiğini belirterek, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.