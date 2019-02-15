Kayseri'deki terör operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi adliyeye çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 6 zanlıdan ikisinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Suriye uyruklu Muhammed M. tutuklandı, Abdullah E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 4'ünün emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Kentte eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen terör örgütü üyelerine yönelik önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.