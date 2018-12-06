Kayseri'deki

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren kişileri tefecilik yaparak daire ve dükkanlarını alıp zor durumda bıraktıkları iddiasıyla gözaltına alınan D.Y, F.Y, İ.D, İ.O. ve N.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kentte dün gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 299'u alacaklı ve borçlu kısmı boş çeşitli meblağların yazılı olduğu 377 senet, inşaat firmasına ait kaşe, senet defteri, tapu fotokopisi, sözleşmeler ile ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör ile 12 mermi ele geçirilmişti.