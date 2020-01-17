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Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Genel 17.01.2020, 10:05
KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.B, İ.Ç, F.Ç, S.A, , M.G, B.K, U.T, K.C.A, D.K. ve A.E. ile operasyon sırasında Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru B.K'yi tabancayla bacağından yaralayan M.D. adliyeye sevk edildi.
Kent merkezindeki 18 adrese 14 Ocak'ta 40 ekip ve 120 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda sözleşme ve senet, iki pompalı tüfek, 3'ü kurusıkı 5 tabanca ele geçirilmiş, 12 zanlı gözaltına alınmıştı.