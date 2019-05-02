Kayseri'deki Kültepe Höyüğü'ne müze yapılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türkiyenin önemli kazı alanlarından olan ve Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kent olarak bilinen Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ne müze yapılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile önemli kazı alanlarından Kültepe'de incelemede bulundu.

Kültepe'de Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu tarafından karşılanan Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, kazı çalışmalarıyla ilgili heyetten bilgi aldı.

Vali Şehmus Günaydın, Kültepe’nin Kapadokya ile bütünleştirildiğinde kültür turizmine meraklı turistlerin bu bölgeyle daha yakından ilgileneceklerini ifade ederek, "Burasının görsel bir hale gelmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Kültepe’de bir müze yapılması için Valilik olarak hemen çalışmalara başlayacağız. Müze yapılınca daha büyük bir turist akını olacaktır." ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Valimizle inceleme gezimize Kayseri Kalesi ile başladık. Doğumevini, Kültür Müdürlüğünü inceledik, daha sonra Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ndeki projelerimizi paylaştık. Ardından da Kültepe Kaniş Karum’da kazı çalışmalarını yerinde izledik ve Kazı Heyeti Başkanı hocamızın görüşlerini dinledik." değerlendirmesinde bulundu.