Kayseri'deki köpek hırsızlığı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bağ evlerinden ve villalardan hırsızlık yapan ve son bir ay içerisinde 2 köpek çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan C.Y, Ü.D. ve Y.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan Ü.D, Y.Ç tutuklandı, C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de, son bir ayda farklı mahallelerde iş yeri önünden 2 köpeğin çalınması, bağ evleri ve villalardan elektronik eşya, kol saati ve bakır kap hırsızlığıyla ilgili 5 Ekim'de düzenlenen operasyonda, C.Y, Ü.D. ve Y.Ç. gözaltına alınmıştı. Zanlıların, bir iş yeri önündeki köpeği çalarak, otomobilin bagajına koyması güvenlik kamerasına yansımıştı.