Kayseri'deki kamu yatırımları ele alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de merkezi ve mahalli idare birimlerince yapılan yatırımlar ele alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde merkezi idare birimleri ve mahalli idarelerce yapılan yatırımların değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Kamçı başkanlığında yapıldı.

Vali Kamçı, toplantının açılışında yaptığı genel değerlendirmede, 2018 Eylül ayı sonu itibarıyla il genelinde merkezi idare birimleri tarafından toplam 407 proje üzerinde çalışıldığını belirterek, bu projeler için öngörülen 944 milyon liralık ödenekten yaklaşık 668 milyon liranın harcanarak yüzde 71'lik gerçekleşme oranına ulaşıldığını aktardı.

Bu yatırımlara mahalli idare çalışmaları da eklendiğinde aynı dönemdeki toplam proje sayısını 899'a yükseldiğini dile getiren Kamçı, tüm yatırımlar açısından toplam 2 milyar 60 milyon liralık ödeneğin 1 milyar 201 milyon lirasının harcandığını ve yüzde 58 oranında parasal gerçekleşme oranına ulaşıldığını bildirdi.

Toplantıda, daha sonra yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili bilgi verdi.

Kurul toplantısına Vali Yardımcısı Mustafa Çek, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.