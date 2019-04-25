Kayseri'deki kaçak kazı operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kiraladıkları evin odasından yandaki medresenin eyvan kısmında gömülü olduğunu düşündükleri üç lahite ulaşmak için kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde mobilya imalatı için kiralandığı öne sürülen müstakil bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan T.A. ve E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, evin bir odasının zeminini 10-12 metre kazarak, yaklaşık 20 metre yakındaki 1339 yılında Eretna Devleti döneminde yaptırılan Köşk Medresesi'nin eyvan kısmında gömülü olduğunu düşündükleri 3 lahite ulaşmaya çalıştıkları belirlenmiş, 22 Nisan'da düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alınmıştı.