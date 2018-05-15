Kayseri'deki fuhuş operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama olaylarıyla ilgili düzenlenen operasyonda yakalanan 11 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Ö.Ö, E.Y, S.D, S.Y, Ü.M, R.T. ve M.F.Ç. tutuklandı, M.T, M.K, S.C. ve C.Ç. ise serbest bırakıldı.

Kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen 11 zanlı, teknik ve fiziki takip sonucu 11 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.







