Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün astsubaylardan sorumlu "asker imamı" olduğu belirlenen ve hücre evinde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adreste gözaltına alınan S.O'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Örgütün astsubaylardan sorumlu "asker imamı" olduğu belirlenen ve daha önce (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Melikşah Üniversitesinde çalıştığı tespit edilen S.O. dün yakalanmıştı.