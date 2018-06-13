Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen 2 zanlı daha yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan S.T. ve Y.E.K'yi gözaltına aldı.

İki zanlı ile operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan H.K, V.M.L, A.B, M.A. ve A.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

S.T. mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.