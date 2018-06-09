Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kapatılan Melikşah Üniversitesinin çalışanlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden biri tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programları ByLock ve Eagle'ı kullandıkları gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Melikşah Üniversitesi çalışanları M.İ, M.A, O.A, D.P.S, Y.K, F.A, H.K. ve S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, önceki gün farklı adreslere düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alınmış, daha sonra sayı 8'e yükselmişti.