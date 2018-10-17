Kayseri'deki FETÖ/PDY davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan yargılanan, kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski Hukuk Fakültesi dekanının duruşması görüldü.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Murat Şen ve avukatı hazır bulundu.

Sanık Şen, savunması çok uzun olduğu ve zabıtlara eksiksiz geçilmesi için kamera kaydı ile konuştu.

Suçlamaları kabul etmeyen Şen, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ömrümde silahım olmadı. Terörle hiçbir bağım olmadı. Bank Asya ile kurumum anlaşmalı olduğu için hesabım vardı. 1 milyon 700 bin lira gibi bir hesabımın olduğu kesinlikle yanlış. 30 yıl akademik hayatımı hukuk camiasında geçirdim. Sizin sanık sandalyesi diye nitelendirdiğiniz bu yerde binlerce öğrenciye, hukuk insanına ve dünya akademisine burada ders vermiş bir insanım. Rüyada görsem, burada bu şekilde olacağıma inanmazdım. Ömrünü hukuka adayan birisi olarak burada yargılanma şaşkınlığı içerisindeyim. 2013 yılında dershanelerin kapatılması gerektiğini televizyonda kamuoyuna açık yüreklilikle söyleyen kişi de benim. Yıllarca Türkiye bir hukuk devleti diye kürsülerde haykırdım."

Duruşma ileri tarihe ertelendi.