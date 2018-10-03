Kayseri'deki FETÖ/PDY davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan yargılanan eski Abdullah Gül Üniversitesi şube müdürü 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Fatih Çopur, tutuklu bulunduğu Balıkesir Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.
Çopur, tanık beyanları, örgütte mahrem imam olduğu, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asyaya para yatırdığı ve çocuklarını örgütün okullarına gönderdiği iddialarını reddetti.
Suçsuz olduğunu savunan Çopur, tahliyesi ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Çopur'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.