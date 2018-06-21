Kayseri'deki FETÖ/PDY davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın duruşması görüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Hiçyılmaz ve avukatı hazır bulundu.

Hiçyılmaz savunmasında, hiçbir hain yapı içerisinde yer almadığını öne sürerek, "Bu şanssız süreçte KTO Başkanlığından istifa etmek istediğimi söyledim. Görüştüğüm bazı üst düzey yöneticiler, istifa etmeme gerek olmadığını söyledi." dedi.

Eski KTO Başkanı Hiçyılmaz'ın avukatı da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.