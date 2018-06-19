Kayseri'deki FETÖ/PDY davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında iş adamlarının da yer aldığı 3'ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Halil ve Nuri Korkmaz ile Mehmet Akif Gülhan, tutuksuz yargılanan İbrahim Hakkı G, Sami G, Ömer E, Ahmet B, Abdurrahman Ö. ve Bayram G. hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar Ahmet Osman B, Süleyman Ü, Doğan Ü, Mehmet B, Osman B, Uğur P, Ülkü Seçilay S, Nagihan B. ve Davut Ü. ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklardan Nuri Korkmaz, ifadesinde, suçsuz olduğunu belirterek, "Suç olduğunu bilseydim yardım etmezdim. 14 aydır tutukluyum. Hiçbir Allah'ın kuluna bugüne kadar zarar vermedim. Adaletinize güveniyorum, vicdanınıza bırakıyorum." dedi.

İfadelerinde suçlamaları reddeden diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına hükmederek, esasa ilişkin savunmaların hazırlanması için duruşmayı 14 Ağustos’a erteledi.