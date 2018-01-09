Kayseri'deki FETÖ/PDY davalarında karar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 4 sanık, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar Hasan Alkan ve Merdan Duran, tutuksuz sanık Furkan Yusuf İlgün ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Yasemin Özkay ise duruşmaya gelmedi, avukatı hazır bulundu.

Sanıklardan Alkan, mahkemeye ulaşan tespit ve değerlendirme raporuna göre, telefonundan örgütün haberleşme programı ByLock'a 7 günde 39 bağlantı yaptığı iddiasının doğru olmadığını ileri sürdü.

Örgütün sohbetlerine 2-3 defa katıldığını fakat tanık beyanlarında yer alan, kendisinin bu toplantılara "Ömer hoca" ismiyle katılarak sohbet imamlığı yaptığı iddiasının doğru olmadığını savunan Alkan, tahliyesini ve beraatini istedi.

Savcı, mütalaasında, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgüte ait kurumlarda çalıştığı, bir kısım örgüt mensuplarını ve toplantılarını yönettiği, para topladığı, örgütte imamlık yaptığı, böylece örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan İlgün de etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını belirterek, beraatini istedi.

Sanık Duran ise mahkemeye ulaşan tespit ve değerlendirme tutanağındaki telefonundan ByLock programına 8 bağlantı yaptığı tespitini kabul etmeyerek, bu programı indirmediğini ve kullanmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar Alkan ve Duran'a 7 yıl 6 ay, sanık Özkay'a 6 yıl 3 ay ve etkin pişmanlıkta bulunan İlgün'e 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu sanıklar Alkan ve Duran'ı yurt dışı yasağı getirerek tahliye etti.

Öte yandan, tutuksuz yargılanan Z.A. ve R.K. hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı, 11 bin 480 cep telefonunun, kullanıcı iradesi dışında ByLock'a yönlendirildiği listede isimleri bulunduğu gerekçesiyle beraat kararı verildi.