Kayseri'deki FETÖ/PDY davaları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2'si açığa alınan ve biri meslekten ihraç 3 üsteğmenin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların duruşmalarına, tutuklu sanıklar açığa alınan üsteğmenler Y.U. ve A.E. ile meslekten ihraç edilen üsteğmen E.İ.O. ve avukatları katıldı.

Sanıklardan Y.U, savunmasında örgüt mensuplarıyla sabit hatlardan ardışık arama ile görüştüğü iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.

Sabit hattan tesadüfen arandığını düşündüğünü kaydeden Y.U, "FETÖ'nün imamları ile bağlantım olmadı, onlarla görüşmedim. Örgütün bunu perdelemek ve suyu bulandırmak için yaptığını düşünüyorum. Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." diye konuştu.

Sanıklar A.E. ve E.İ.O. ise 2015 yılına ait ardışık aramaları hatırlamadıklarını ve suçsuz olduklarını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dava dosyalarındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları 21 Eylül tarihine erteledi.