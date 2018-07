Kayseri'deki FETÖ/PDY davaları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen askerler A.B.ve Ö.A ile R.A. ve emniyet yapılanmasının "mahrem imamı" Sadık Bozdağ ile avukatları katıldı.

Sanık A.B, suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

Etkin pişmanlık kapsamında tanık olarak dinlenen itirafçı B.İ. de "Sanığın evliliği katalog evliliğidir. Ben eşini evlendirirken resimde gördüm. Eşinin adını, memleketini, ev hanımı olduğunu biliyorum. 2012'de tanışıp, 2013'de evlendiler. 100 lira gibi bir himmet parası verirdi. Zaman zaman da aksatırdı." dedi.

Ö.A. ise hakkındaki iddiaların somut delillere dayanmadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Diğer sanık R.A'nın duruşmasında tanık olarak dinlenen B.İ, şu ifadeleri kullandı:

"Sanık R.A'nın kod adı 'Cüneyt'ti. 2015’ten beri tanırım. Askeri kişilerden sorumlu sohbet imamlığı yapardı. B.Y. isimli şahıs müdür yardımcısı, bizleri toplar, sohbet günlerini ve saatlerini belirlerdi. B.Y. bizden sorumluydu. Sohbet imamlarına öğretmen, bizim üstümüze müdür yardımcısı denilirdi. B.Y. müdür yardımcısıydı. 10-15 günde toplanırdık, kitap günlerimiz, vaaz günlerimiz olurdu. Bu toplantılara sanık R.A. da katılırdı. R.A. ile 10'un üzerinde örgütsel toplantılarda bir araya geldik. Gizliliğe riayet edildiği için kimse kimsenin oturma grubundaki kişileri bilmezdi."

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.

Örgütün ildeki emniyet yapılanmasının "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Sadık Bozdağ ise hakkındaki suçlamaları reddederek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, Bozdağ'a 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.