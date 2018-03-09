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Kayseri'deki FETÖ üyesi avukatlara operasyon

- FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 avukat adliyeye sevk edildi

09 Mart 2018 Cuma 10:19
Kayseri'deki FETÖ üyesi avukatlara operasyon
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 avukat adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ üyesi oldukları ve toplantılara katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan avukatlar A.S, S.B, M.G, U.U. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.


Anahtar Kelimeler:
AdliyeAvukatFETÖ/PDYHastaneKayseriSağlık Kontrolü
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