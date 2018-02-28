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Kayseri'deki cinayet

- Tartıştığı eşini bıçakla öldüren ve kavgayı ayırmaya çalışan iki kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:58
Kayseri'deki cinayet
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakla öldüren ve kavgayı ayırmaya çalışan, iki kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

Eşi Hatice Y'yi (37) iş yerinde bıçakla öldüren ve kavgayı yatıştırmaya çalışan Erol S. ile Hamza Y'yi de bıçakla yaraladıktan sonra kent merkezinde bıçakla kendine zarar vermiş halde bulunan Ferhat Y'nin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürülen zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Ferhat Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

23 Şubat'ta, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinde Ferhat Y, 5 yaşındaki çocuklarının yanında eşini bıçakla öldürüp kavgayı ayırmaya çalışan iki kişiyi de yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış ve kent merkezindeki bir evin kömürlüğünde bıçakla kendine zarar vermiş halde bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
AdliyeCinayetTutuklama
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