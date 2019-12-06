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Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Malatya- Kayseri istikametine giden Murat Gök'ün kullandığı 40 BF 406 plakalı otomobil ile Bursa'dan...
Genel 05.12.2019, 23:58
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Malatya- Kayseri istikametine giden Murat Gök'ün kullandığı 40 BF 406 plakalı otomobil ile Bursa'dan Şanlıurfa'ya giden Murat Tırış yönetimindeki 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya kara yolunun Karatay mevkisinde çarpıştı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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