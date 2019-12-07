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Kayseri'de yola çıkan ineğin sahibine trafik cezası yazıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde ineği yola çıkan vatandaşa polis ekiplerince trafik cezası yazıldı.Edinilen bilgiye göre, ilçede hayvancılıkla geçinen Duran Altunç'un (53) ineği, Karapınar Mahallesi'nde kara yoluna...

Genel 07.12.2019, 13:39
Kayseri'de yola çıkan ineğin sahibine trafik cezası yazıldı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde ineği yola çıkan vatandaşa polis ekiplerince trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede hayvancılıkla geçinen Duran Altunç'un (53) ineği, Karapınar Mahallesi'nde kara yoluna çıktı.

Şikayet üzerine trafik polisleri, "yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak" suçundan Altunç'a 108 lira para cezası verdi.

#kayseri
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