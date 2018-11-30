Kayseri'de yol asfaltlama çalışmaları

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kent genelinde devam eden yol asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çelik, İncesu ilçesinde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kent merkezi ve ilçelerdeki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Şu an bir ekibimiz Kayseri OSB'nin Hacılar-Gelbula bölgesinde, bir başka ekibimiz 15 Temmuz Bulvarı’nda, bir ekibimiz de İncesu’nun çevre yolu sayılan ve 4 ayrı TOKİ bölgesini birbirine bağlayan 6,5 kilometrelik yolda asfalt çalışmaları yapıyor. Hava şartları müsaade ettiği sürece kar düşene kadar merkezde ve ilçelerde asfalt dökmeye devam edeceğiz. Burada 7 bin ton asfalt kullanıyoruz.

Zaman zaman 3,5 yıla bu kadar işi nasıl sığdırdınız diyenlerle karşılaşıyoruz. İşinizin başında olursanız ve şahısların işi için değil de topluma hizmet için projeleri takip ederseniz 3 buçuk senede böyle devasa işler yaparsınız. Elhamdülillah 16 ilçenin 16'sında da Kayseri Büyükşehir Belediyesinin izlerini bulabilirsiniz."





