Kayseri'de yıldırım isabet eden 70 hayvan telef oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yıldırım isabet eden 57 küçükbaş ve 13 büyükbaş hayvan telef oldu.



Yılmaz Kurşun'a ait, 13 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra yıldırım isabet etti.

Ahırdaki 13 büyükbaş hayvanın bu nedenle telef olduğu belirtildi.

Mehmet Avşar'ın ise yaylada otlattığı 57 küçükbaş hayvanı, isabet eden yıldırım nedeniyle telef oldu.

Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylada küçükbaş hayvanlarını ahıra götürmek üzereyken yıldırım isabet ettiğini söyledi.

Ne olduğunu anlayamadıklarını dile getiren Avşar, "Çok korktuk. Durumu yetkililere haber verdik. 57 hayvanım telef oldu. Büyük mağduriyet yaşıyorum." diye konuştu.