Kayseri'de yargılanan FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, daha önce meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Kadir D. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün mahrem imamları tarafından kontörlü telefon hatlarından ardışık arandığı ve gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan Kadir D, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Örgütle yolunun hiçbir zaman kesişmediğini öne süren sanık, "Ne okullarında okudum ne de görev yaptığım sürede görüştüm. ByLock programını kullanmadım. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Kadir D'ye, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.