Kayseri'de yaralı şahine belediye sahip çıktı

KAYSERİ(AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahine belediye yetkilileri sahip çıktı.

Topsöğüt Mahallesi'nde vatandaşların yaralı halde buldukları şahin, tedavi edilmesi amacıyla Bünyan Belediyesine getirdi.

Sol ayağının kırıldığı tespit edilen şahine ilk müdahaleyi yapan belediye ekipleri, daha sonra yaralı şahini tedavi için Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, "Yaralı şahinin ilk müdahalesi belediyemiz ekipleri tarafından yapıldı. Daha ileri tektik ve tedavi için şahini Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderdik. Hayvanlara belediye olarak sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.