Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, istihbarat çalışmalarının ardından, merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde bulunan şüpheli S.K'nın evinde düzenlediği operasyonda 220 gram metamfetamin, bir hassas terazi, 3 alüminyum folyo ve uyuşturucu içmekte kullanılan bir pet şişe ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Jandarmanın, "uyuşturucu madde ticareti" yapan kişilere yönelik mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.