Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonda, şüpheliler M.S.(46) ve A.Ç. (27) yakalandı.

Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, araç içine gizlenmiş 480 gram kubar esrar ve bir parça halinde 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.