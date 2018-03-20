Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda yapılan operasyonlarda 763 gram eroin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat-14 Mart tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 174 olayda 265 şahsa yasal işlem yapıldı.

Haklarında işlem yapılan şahıslardan 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 29'u ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 29 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 17'si çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakılırken, 12'si tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda 763,76 gram eroin, 319,63 gram sentetik bonzai , 283,16 gram kubar esrar, 274,34 gram metamfetamin 1,05 gram toz esrar ve 54 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi.

