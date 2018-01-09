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Kayseri'de uyuşturucu satıcısına hapis cezası

- "Uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

09 Ocak 2018 Salı 16:06
Kayseri'de uyuşturucu satıcısına hapis cezası
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ramazan Kırboğa (20) ve G.Ç. (21) ile avukatları hazır bulundu.

Kırboğa, savunmasında, üzerine atılı uyuşturucu ticareti suçlamasını kabul etmedi. Kırboğa, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık G.Ç. de suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesi ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Kırboğa'ya, "uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile 3 bin lira adli para cezası verdi. Heyet, delil yetersizliğinden G.Ç'nin beraatine hükmetti.

- Olay

Kayseri'de polis ekiplerince 26 Temmuz 2017'de uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda, Ramazan Kırboğa ve G.Ç. ile 10 kişi yakalanmıştı. Kırboğa ve G.Ç. tutuklanmış, haklarında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılan diğer zanlılar serbest bırakılmıştı.



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Hapis CezasıKayseriUyuşturucu
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