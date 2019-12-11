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Kayseri'de uyuşturucu satıcısına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan sanık 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Özgür S. ve avukatı hazır...

Genel 11.12.2019, 15:29
Kayseri'de uyuşturucu satıcısına hapis cezası
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılanan sanık 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Özgür S. ve avukatı hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanık, beraatını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özgür S'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Öte yandan, aynı mahkemede başka bir dosyadan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuksuz yargılanan E.A. da uyuşturucu madde satmadığını, kullandığını ve pişman olduğunu belirterek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık E.A'nın beraatına karar verdi.

#hapis cezası #kayseri #uyuşturucu satıcısı
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