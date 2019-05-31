Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kentte uyuşturucu madde kullananlara ve satanlara yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan...