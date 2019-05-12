Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda İ.Ö. (31), Ö.Y. (27), F.Ö. (21) ve S.Y. (37) gözaltına alındı.

Operasyonda,şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 59,15 gram toz esrar, bir tabanca ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden F.Ö. ve S.Y. "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapılarak salıverildi. İ.Ö. ve Ö.Y.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

