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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

- Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.C.K, H.A.Ç, O.S, H.E, R.A, Ö.S.ve A.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinde kullanılan aparatlar ile 2 tabanca, 2 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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