Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.C.K, H.A.Ç, O.S, H.E, R.A, Ö.S.ve A.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinde kullanılan aparatlar ile 2 tabanca, 2 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.