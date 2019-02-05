Kayseri’de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen İran uyruklu iki kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerinden uyuşturucu getirip satmak istediklerini belirledikleri İran uyruklu K.A. (47) ve M.F'nin (30) içinde bulunduğu aracı Ankara-Kayseri kara yolunda kontrol noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, 150 gram eroin, 20 gram metemfetamin ve uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo alüminyum folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.A. ve M.F'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.