Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

- Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.K, M.I, A.K, S.S, M.T. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan M.I, S.S. ve M.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının ev, araç ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ile 2 hassas terazi ve tabanca ele geçirilmişti.

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