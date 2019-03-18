Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda,...

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kent merkezindeki adreslere düzenlenen operasyonda S.B, C.D, İ.A, İ.A, S.Ö, G.Ö, O.Ö. ve H.K. yakalandı.

Zanlıların ev ve üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 aparat ele geçirildi.

Şüphelilerden S.B. C.D. ve İ.A'nın emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 5 zanlı sorgularının ardından salıverildi.

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